В стране зафиксирован 6 631 новый случай заражения инфекцией
В Казахстане установлен очередной рекорд заболеваемости коронавирусом
acoronavirus2020.kz

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрирован 6 631 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает МВК. Это самое большое количество с начала пандемии.

При этом собственные рекорды суточного прироста обновили Алматы, Западно-Казахстанская, Кызылординская.

В столице за сутки зарегистрировано 1 501 заболевших, в Алматы — 1 191, в Шымкенте — 499, в Карагандинской области – 768, в Атырауской области — 420, в Западно-Казахстанской области — 271, в Мангистауской области — 245, в Актюбинской области — 229, в Алматинской области — 230, в Павлодарской области — 225, в Акмолинской области — 194, в Кызылординской области — 179, в Костанайской области — 178, в Северо-Казахстанской области — 141, в Туркестанской области — 124, в Жамбылской области — 102, в Восточно-Казахстанской области — 134.

Всего с начала пандемии в стране подтверждено 529 269 случаев заражения.

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