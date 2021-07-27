Таджикистан увеличит подачу воды по каналу «Достык» для фермеров Туркестанской области

Таджикистан увеличит подачу воды по казахстанской части канала «Достык» для обеспечения ресурсами сельхоз предприятий Туркестанской области. Подача будет увеличена с 80 кубометров в секунду до 100, сообщила пресс-служба министерства экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана.

Эта мера обсуждалась во время двусторонней встречи министра экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзума Мирзагалиева с министром энергетики и водного хозяйства Таджикистана Далером Джума, прошедшей 26 июля в Душанбе.

Во время встречи стороны обсудили вопросы водного хозяйства, беспокоящие обе страны. Они также договорились продолжить совместную работу по улучшению водохозяйственной обстановки в среднем и нижнем течении реки Сырдарья.

21 июля Мирзагалиев провел аналогичную встречу с министром водного хозяйства Узбекистана Шавкатом Хамраевым в Ташкенте. По итогам встречи для фермеров Мактааральского и Жетысайского районов Туркестанской области были также увеличены пуски воды по межгосударственному каналу «Достык» с 80 кубометров в секунду до 90.