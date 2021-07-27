Таджикистан увеличит подачу воды по каналу «Достык» для фермеров Туркестанской области

Об этом договорились министры двух стран во время встречи в Душанбе
Таджикистан увеличит подачу воды по казахстанской части канала «Достык» для обеспечения ресурсами сельхоз предприятий Туркестанской области. Подача будет увеличена с 80 кубометров в секунду до 100, сообщила пресс-служба министерства экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана.
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