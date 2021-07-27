Началась первая фаза испытаний новой вакцины против чумы

Оксфордский университет объявил о старте первой фазы испытаний вакцины от чумы. Новая разработка сделана на основе вирусного вектора аденовируса ChAdOx1, который используется в вакцине от коронавируса AstraZeneca.

В испытаниях примут участие 40 человек в возрасте от 18 до 55 лет. За ними будут наблюдать в течение 12 месяцев. С помощью этих исследований ученые изучат побочные эффекты и определят, насколько хорошо вакцина вырабатывает защитные антитела и Т-клеточный ответ.

Профессор сэр Эндрю Поллард, директор Oxford Vaccine Group, заявил, что пандемия коронавирусной инфекции показала важность вакцин для защиты населения от угрозы, создаваемой бактериями и вирусами. Сейчас в среднем регистрируется около 2,5 тысяч случаев чумы в год. В 2013-14 годах была эпидемия на Мадагаскаре, а в 2019 году произошла вспышка в Монголии. При современном лечении летальность от бубонной чумы составляет 5-10%. Первая вакцина от чумы — «живая» — появилась в 1897 году, её создал микробиолог Владимир Хавкин.