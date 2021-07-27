«Талибан» обесточил Кабул, повредив линии электропередачи

Боевики движения «Талибан» подорвали опор ЛЭП в провинции Баглан, оставив Кабул и близлежащие к нему провинции без света, сообщает Интерфакс со ссылкой на афганскую национальную энергетическую компания «Брешна».

«Подача импортируемой электроэнергии в Кабул и ряд провинций была отключена в связи с повреждением опор линии электропередачи на территории населенного пункта Келагай провинции Баглан. Технический персонал компании пытается решить проблему и повторно подключить электричество к столице и этим провинциям по мере улучшения ситуации», − говорится в сообщении.

Афганистан покрывает потребность в электроэнергии за счет импорта из соседних Таджикистана, Узбекистана и Туркмении.

Опоры линий электропередачи периодически становятся мишенями боевиков террористических организаций в ходе продолжающихся столкновений.

Пресс-центр афганской национальной армии сообщил, что за сутки в стране ликвидированы 187 талибов. Активные боевые действия в течение суток проходили на территории провинций Кунар, Логар, Газни, Хост, Кандагар, Урузган, Фарьяб, Балх, Джаузджан, Саманган, Гильменд, Тахар, Кундуз, Баглан и Каписа.

В Афганистане обострилась борьба за власть между правительством и движением «Талибан» после начала вывода американских войск весной 2021 года. Группировка уже контролирует большую часть территории страны и продолжает активно захватывать города, районы и КПП на границах со странами Центральной Азии. Тем не менее правительственные войска Афганистана отчитываются об отбитых городах, успешных ударах авиации и сотнях убитых талибах.