В селах близ Степногорска могут объявить режим ЧС из-за прошедшего урагана

Режим ЧС могут объявить в двух селах близ Степногорска − Бестобе и Изобильное после прошедшего накануне урагана. Ветер сорвал крыши с десятков домов и нескольких административных зданий. Кроме того, повалены опоры линий электропередач, поврежден трансформатор, сообщил ASTANATV .

Жители сел временно остались без электричества. В городе работает оперативный штаб и создана комиссия по ликвидации последствий урагана.

Местные чиновники выразили готовность помочь всем пострадавшим, обещая выплатить в качестве компенсации более 100 тыс. тенге.

«Срок по этой выплате в течение трех месяцев. И население, которое документы своевременно не переоформило, они имеют возможность в течение этого срока провести переоформление документов. Я думаю, что в течение двух дней мы с управлением ЧС отработаем и уже для соцзащиты где-то первого августа может, будем перечислять деньги тем людям», − пояснил аким Степногорска Еркебулан Баяхметов.