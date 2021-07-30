101 человек умер от коронавируса и пневмонии в Казахстане

На 26 июля в Казахстане зафиксировано 304 новых случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 21 человек скончался от нее, сообщает Минздрав.

Всего зарегистрировано 60 584 случая пневмонии, скончались за все время 3 697 человек.

От коронавирусной инфекции за сутки скончалось 80 человек, а всего – 5 780.

На 30 июля лечение от КВИ продолжают получать 93 580 человек (91 133 КВИ+ и 2 447 КВИ-), из них в стационарах – 26 408, на амбулаторном уровне – 67 172. Из числа заболевших находятся в тяжелом состоянии 1 639 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 345, на аппаратах ИВЛ – 180.

Общее число случаев коронавируса и пневмонии в стране достигло 625 469.