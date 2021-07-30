Казахстан ждет неустойчивая погода в августе

В августе Казахстан ждет неустойчивая погода – жару будут сменять дожди, а на севере страны будет ощущаться приближение осени, прогнозирует Казгидромет.

По данным синоптиков, в начале августа на большей части территории Казахстана прогнозируется жаркая и преимущественно сухая погода, лишь на востоке, в горных и предгорных районах юго-востока страны ожидаются кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха на западе, юге, юго-востоке страны достигнет +35+42 градусов, на севере, в центре и на востоке +30+37. Уже к концу первой декады на территорию Казахстана постепенно будет перемещаться циклон, а вместе с ним атмосферные фронты, что обусловит кратковременные дожди с грозами, в некоторых регионах возможно усиление ветра, а также прогнозируется спад жары.

Во второй декаде на северную половину республики будут поступать холодные воздушные массы, что приведет к неустойчивому характеру погоды, ожидаются дожди, в горных и предгорных районах - сильные. Температура воздуха в северных регионах будет колебаться днем от +17+25 до +23+30, а в южных регионах основной фон температуры воздуха составит +28+35.

Завершится последний месяц лета неустойчивой погодой почти на всей территории республики. Умеренно теплая погода ожидается в южных регионах с температурами воздуха днем +23+28, а в северных регионах «погода приобретёт осенние черты», обещают синоптики. Температура воздуха днем составит +17+22. Тем не менее отдельные жаркие дни север страны еще ждут.