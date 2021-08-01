В Казахстане выявлено еще 7,8 тыс. случаев коронавируса
Заболеваемость в Алматы незначительно превысила количество заражений в столице
Фото с сайта 24.kz

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 7 803 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает МВК. Это на 112 больше показателя субботы.

В Алматы за сутки зарегистрировано 1 535 инфицированных, в столице 1507, Карагандинской области – 974, в Шымкенте — 585, в Атырауской области — 415, в Алматинской области — 334, в Павлодарской области — 300, в Акмолинской области — 256, в Мангистауской области — 254, в Костанайской области — 252, в Актюбинской области — 251, в Жамбылской области — 222, в Кызылординской области — 201, в Восточно-Казахстанской области — 198, в Западно-Казахстанской области − 185, в Туркестанской области — 183, в Северо-Казахстанской области — 151.

Всего с начала пандемии в стране подтверждено тестами 580 379 случаев заражения коронавируса.

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