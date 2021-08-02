Инфляция в Казахстане с начала года составила 5,3%

Инфляция в Казахстане с начала года (июль 2021 г. к декабрю 2020 г.) составила 5,3%, продовольственные товары повысились на 7,3%, непродовольственные товары – на 4,5%, платные услуги – 3,6%. Годовая инфляция составила 8,4%, сообщили в понедельник в бюро национальной статистике РК.

За месяц (июль 2021 г. к июню 2021 г.) инфляция составила 0,7%, в том числе, цены на продовольственные товары повысились на 0,7%, непродовольственные товары – на 0,5%, платные услуги – 0,8%.

В частности, капуста белокочанная в июле подорожала на 12,6%, свекла – на 9,1%, лук репчатый – на 8,2%, масло подсолнечное – на 4,2%, мясо птицы – на 3%, крупа гречневая – на 2,6%, конина – на 2,5%, баранина – на 2,4%, говядина – на 2,2%. Вместе с тем, яйца и сахар подорожали на 1,3% и 1% соответственно. Снижение цен зафиксировано на картофель – на 20%, помидоры – на 14,8%, огурцы – на 11,9%, чеснок – на 6,8%, бананы – на 2,5%, морковь – на 2,2%.

«Прирост цен на бытовые приборы составил 1,7%, строительные материалы, посуду – по 0,9%, мебель и предметы домашнего обихода – 0,6%, моющие и чистящие средства – 0,5%, одежду и обувь, товары личного пользования – по 0,4%. Газ сжиженный в баллонах подорожал на 2,1%, дизельное топливо – на 2%, бензин – на 0,9%», - сообщили в Бюро национальной статистики.

Что касается стоимости авиабилетов, то она выросла на 9,9%, услуги такси – на 1,2%. Тарифы на электроэнергию повысились на 5%, холодную воду – на 1%, водоотведение – на 0,7%, оплата за содержание жилья подорожала на 1,5%.