Бывший министр сельского хозяйства Сапархан Омаров возглавил «Продкорпорацию»

Бывший министр сельского хозяйства Сапархан Омаров, который после критики президента в ходе расширенного заседания правительства 10 июля ушел в отставку, избран на должность председателя правления акционерного общества «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация». Об этом в среду сообщили в пресс-службе МСХ.

«Учитывая многолетний опыт Сапархана Омарова в области обеспечения продовольственной безопасности и содействия развитию зерновой отрасли Республики Казахстан, а также наличие практического успешного опыта работы в системе формирования государственного резерва зерна, приказом и. о. министра сельского хозяйства Республики Казахстан № 227 от 28 июля 2021 года, по согласованию с правительством РК, Омаров Сапархан Кесикбаевич избран на должность председателя правления акционерного общества «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что сегодня перед «Продкорпорацией» стоят задачи проведения форвардного закупа сельхозпродукции. Здесь считают, что «накопленный опыт работы» Омарова в сельском хозяйстве позволит ему «эффективно выполнять задачи и цели, поставленные перед Корпорацией».

Напомним, 10 июля на расширенном заседании правительства Токаев предложил министру уйти в отставку в связи со сложившейся ситуацией в Мангистауской и Кызылординской областях, где из-за сильной засухи погиб скот. Буквально через час указ об освобождении Омарова с должности появился на Акорде. Сапархан Омаров занимал пост главы МСХ с февраля 2019 года.