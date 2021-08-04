Боксер Камшыбек Кункабаев завоевал бронзовую медаль Олимпиады

Боксер, капитан сборной Казахстана по боксу Камшыбек Кункабаев уступил в полуфинале американскому боксеру Ричарду Торресу и получил бронзовую медаль Олимпийских игр в Токио.

Для Казахстана это четвертая "бронза" летней Олимпиады, ни одной золотой и серебряной медали у сборной до сих пор нет.

Камшыбеку Кункабаеву 29 лет, он был одним из знаменосцев сборной Казахстана на открытии Олимпийских игр в Токио.

Завтра еще один казахстанский боксер Сакен Бибосынов проведет свой полуфинальный поединок. Остальные боксеры уступили до этой стадии и завершили борьбу за медали.

Казахстан завоевывал как минимум одну золотую медаль в боксе на всех Олимпиадах, в которых принимал участие - с 1996 года. На Играх в Рио-де-Жанейро боксеры принесли Казахстану пять медалей - одну золотую и по две серебряных и бронзовых.