На станции Арысь произошло возгорание контейнеров с фосфором, идет эвакуация местных жителей

Из-за возгорания двух контейнеров с фосфором на станции Арысь в Туркестанской области эвакуируют жителей близлежащего микрорайона, сообщил в пятницу в своем Facebook заместитель акима региона Сакен Калкаманов.

«На станции Арыс сегодня примерно в половине шестого вечера произошло возгорание двух контейнеров с фосфором, следовавших из Жамбылской области в Россию. Все силы ЧС района и области мобилизованы, тактика тушения такого рода возгорания известна», - написал Калкаманов.

Однако в связи с тем, что желтый фосфор «горит очень долго» и сопровождается сильным задымлением, для безопасности жителей, которые проживают в микрорайоне рядом с тупиком, акимат проводит эвакуацию. Как заверил замакима, все люди будут обеспечены горячим питанием и ночлегом в одной из школ города.

«Ситуация находится под контролем. Я сам выехал на место происшествия», - отметил Калкаманов.

По данным МЧС, в 16:25 на ж/д станции «Арысь» в грузовом поезде в металлическом контейнере произошло загорание желтого фосфора. Силами АО «КТЖ» вагон отцеплен от поезда и выставлен в ликвидационный тупик.

«Происшествие на движение других поездов не повлияло. В 19:22 горение фосфора локализовано», - заверили в министерстве.

На месте пожара организован штаб по тушению пожара. В данное время задействовано 26 сотрудников и 5 единиц техники ДЧС, 12 работников АО «КТЖ», 1 единица техники и пожарный поезд, 20 сотрудников и 1 единица техники ЛОП, 8 военнослужащих и 2 единицы техники воинской части, 3 работника и 1 единица техники управления санитарно-эпидемиологического контроля Арысского района.