Основатель группы компаний «Бипэк Авто – Азия Авто» объявлен в розыск

По данным Генпрокуратуры, он скрывается от следствия. Разыскивает его департамент государственных доходов по Восточно-Казахстанской области. Подробностей по этому делу не сообщается.

В прошлом году министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана прекратило сотрудничество с заводом и потребовало возврата преференций и льгот, полученных компанией за 10 лет в размере $405 млн. В МИИР заявили, что компания не выполнила своих обязательств по модернизации производства. После судебных разбирательств зарубежные партнеры Lada и Kia прекратили сборку своих автомобилей на предприятии «Азия Авто».