Выступление сборной Казахстана на Олимпиаде в Токио показало необходимость срочных реформ в спорте – Токаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев считает, что выступление национальной сборной Казахстана на Олимпиаде в Токио показало необходимость срочных реформ в спорте.

«В Олимпийских играх в Токио участвовали 93 спортсмена из Казахстана. Благодарю атлетов, проявивших волю к победе и мастерство. Поздравляю бронзовых призеров Олимпиады, это впечатляющий результат их многодневных упорных тренировок. Однако итоговый результат национальной команды – 8 бронзовых медалей и 83 позиция в общекомандном зачете – не соответствует спортивному потенциалу Казахстана и значительным средствам, которые государство вкладывает в развитие спорта», - написал Токаев в Twitter.

Глава государства подчеркнул, что нужно извлечь уроки из Олимпийских игр в Токио и добиться результатов, которые оправдают ожидания людей на следующих Играх в Париже.

«Выступление национальной сборной на Олимпиаде показало необходимость срочных и эффективных реформ в такой важной сфере, как спорт. Необходимо уделять внимание развитию массового и детского спорта, а при этом стремиться к большим успехам на мировой арене», - отметил Токаев.