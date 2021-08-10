Талибы захватили за три дня 6 афганских городов

За три дня талибы захватили уже шестой город в Афганистане, сообщает Русская служба ВВС . Бывший глава объединенного командования британских вооруженных сил генерал Ричард Бэрронс считает, что «Талибан» может вновь сделать Афганистан международной базой терроризма.

Накануне боевики захватили административный центр Кундуз, а через несколько часов – еще два административных центра: столицу одноименной провинции Сари-Пуль и Талукан, центр провинции Тахар. Все эти города находятся в северной части страны. Очередной призыв к прекращению огня талибы отвергли и заявили о захвате города Айбак, центра провинции Саманган с населением 9 тыс. человек. По информации местных жителей, в Айбаке часть правительственных войск перешла на сторону «Талибана». Местные же власти заявили, что город сдали без боя, чтобы избежать разрушений и гибели мирных жителей.

Талибы заявили, что их следующие цели – это Мазари-Шариф, где находится священная для шиитов Голубая мечеть, и Пули-Хумри. В целом экстремистское движение намерено взять под контроль экономику Афганистана и торговлю нефтью и газом. Крупные города страны готовятся к осаде – за их стенами скопились тысячи беженцев, а зарубежные посольства запасаются съестным и водой, множество дипломатов покидают города.

Бывший глава объединенного командования британских вооруженных сил генерал Ричард Бэрронс в эфире Би-би-си назвал три сценария развития конфликта в стране: «Захват Кундуза [...] не значит, что для правительства все кончено. Я думаю, что вариантов развития может быть три, хотя, конечно, никаких сценариев никто не пишет. Первый – Афганистан распадается. Он превращается в другие страны. Второй – ужасная гражданская война, вечная патовая ситуация, в которой ни одна из сторон не может победить, и ни одна не хочет прекращаться борьбу. Это десятилетия смерти и страданий. Третий вариант – тот, за который мы должны бороться всем миром. После кульминации боевых действий, то есть когда "Талибан" поймет, что насилием больше ничего не добьется, а правительство – что не вернет себе потерянное силой, должен начаться очередной раунд политических переговоров».

В переговорах будут активно участвовать США, Европа, Пакистан, Россия и Иран, также может принять участие и Китай.

Бэрронс также вновь раскритиковал вывод международной группировки войск из Афганистана. По его словам, есть угоза, что террористические организации вернутся в Афганистан и «будут вредить Европе и другим странам».

«Думаю, это очень плохой результат со стратегической точки зрения», - сказал он.