Дым от лесных пожаров в Якутии дошел до северо-восточных регионов Казахстана – «Казгидромет»

В воздухе в Восточно-Казахстанской области выявлено превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ из-за того, что дым от пожаров в Якутии дошел до северо-восточных регионов Казахстана, сообщает «Казгидромет».

«С середины первой декады августа над территорией Западной Сибири располагался высотный циклон, который способствовал переносу воздушной массы из районов Якутии, где происходят лесные пожары, на юг Западной Сибири. В дальнейшем шлейф дымовой завесы от лесных пожаров постепенно распространялся на северо-восточные регионы Казахстана, где местные степные пожары (ВКО) дополнительно способствовали ухудшению качества атмосферного воздуха», - говорится в сообщении.

За 9-10 августа выявлено превышение предельно допустимой концентрации в воздухе диоксида азота в Усть-Каменогорске – до 2,1 ПДК и Семее – до 1,4 ПДК, диоксида серы в Усть-Каменогорске – до 9 ПДК, сероводороду – до 5,0 ПДК.

«По прогнозу в ближайшие дни ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, 12-13 августа в отдельных районах сильные дожди, с грозами и порывистым ветром. Прогнозируется постепенное понижение температуры воздуха ночью до 10…18 градусов тепла и днем до 15…23 градусов тепла. Метеорологические условия будут способствовать к рассеиванию загрязняющих веществ в воздушном бассейне региона», - заверили синоптики.