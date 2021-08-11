Казахстан не смог выполнить план по добыче нефти по итогам семи месяцев

По итогам семи месяцев Казахстан добыл 49,8 млн тонн нефти, или выполнил план только на 99%, сообщил в среду в ходе заседания правительства министр энергетики Нурлан Ногаев.

«На Тенгизе за указанный период было добыто 15,9 млн тонн нефти, что составило 100% к плану, показатель Карачаганакского проекта составляет 6,9 млн тонн, или 95,1%. Отставание от плана на проекте связано с ограниченным приемом газа на ОГПЗ в связи с проведением ремонтных работ», - объяснил Ногаев.

Объем добычи нефти на Кашагане, по его словам, составил 8,7 млн тонн, или выполнение плана на 100%. Экспорт нефти выполнен в полном объеме, он оценивается в 39,3 млн тонн.