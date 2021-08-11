Это связано с ремонтом в Карачаганаке
Казахстан не смог выполнить план по добыче нефти по итогам семи месяцев
фото Тамары Вааль

Тамара Вааль, Vласть

По итогам семи месяцев Казахстан добыл 49,8 млн тонн нефти, или выполнил план только на 99%, сообщил в среду в ходе заседания правительства министр энергетики Нурлан Ногаев.

«На Тенгизе за указанный период было добыто 15,9 млн тонн нефти, что составило 100% к плану, показатель Карачаганакского проекта составляет 6,9 млн тонн, или 95,1%. Отставание от плана на проекте связано с ограниченным приемом газа на ОГПЗ в связи с проведением ремонтных работ», - объяснил Ногаев.

Объем добычи нефти на Кашагане, по его словам, составил 8,7 млн тонн, или выполнение плана на 100%. Экспорт нефти выполнен в полном объеме, он оценивается в 39,3 млн тонн.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

Свежее из этой рубрики
Вакцина «Спутник V» эффективна против штамма «Дельта» на 83%, заявил Минздрав России
Новости
При заболевании коронавирусом одного учащегося весь класс будет уходить на онлайн-обучение – МОН
Новости
Объекты образования не имеют права требовать с родителей паспорта вакцинации, заявили в профильном управлении столицы
Просматриваемые
Новости
Основатель группы компаний «Бипэк Авто – Азия Авто» объявлен в розыск
Новости
Полиция Алматы начала расследование по факту нарушения карантина казахстанскими звездами
Новости
Население Алматы превысило 2 млн. человек
Новости
Ревакцинацию от коронавируса в Казахстане могут начать с 1 октября
Новости
Алматинцы организовали сход против строительства бизнес-центра на месте сквера в Самале
Новости
МОН закрывает институт «Акмешит» в Кызылорде