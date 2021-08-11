Они возвращаются к традиционному формату обучения с 1 сентября
Во всех учреждениях образования к новому учебному году внедрят систему Ashyq
Фото с сайта столичного акимата

Тамара Вааль, Vласть

Во всех учреждениях образования должна быть внедрена система Ashyq, все педагоги и технический персонал должны быть вакцинированы до 25 августа, а школы необходимо подготовить к приему детей в традиционном формате до 20 августа. Такое поручение в среду в ходе заседания правительства дал премьер-министр Аскар Мамин.

«В новом учебном году в организациях дошкольного и среднего образования, а также в колледжах и вузах (необходимо – V) обеспечить обучение в штатном режиме. До 25 августа обеспечить 100%-ю вакцинацию педагогов и технического персонала, за исключением лиц, имеющих медицинские противопоказания. Приемка школ в соответствии с санитарными требованиями должна быть завершена до 20 августа. Для педагогов, сотрудников и родителей во всех организациях образования необходимо внедрить систему Ashyq, до 25 августа необходимо обеспечить полную доставку учебников согласно графику», - дал поручения Мамин.

Он подчеркнул, что в первую очередь это касается Павлодарской и Туркестанской области, где задерживается обеспечение школ учебниками.

По информации министра образования и науки Аскахат Аймагамбетова, для возвращения к традиционному формату во всех учреждения образования будут приняты санитарно-эпидемиологические меры. Будет проводиться ежедневная термометрия, проветрирование, кварцевание, дезинфекция, использование приложения Ashyq, 100%-ная вакцинация студентов старше 18 лет, педагогов и других сотрудников.

«В школах – организация перемен в разное время, увеличение дополнительных смен и подсмен, один кабинет – один класс, обеспечивается закрепление кабинета за классом. Также в новом учебном году, если говорить про формат, детские сады будут работать в штатном режиме, с заполняемостью групп 20-25 детей. В школах обучение детей с 1 по 11 класс в офлайн формате, с соблюдением жестких санитарных ограничений. Также в офлайн формате все курсы колледжей и вузов», - сообщил министр.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

Свежее из этой рубрики
Вакцина «Спутник V» эффективна против штамма «Дельта» на 83%, заявил Минздрав России
Новости
При заболевании коронавирусом одного учащегося весь класс будет уходить на онлайн-обучение – МОН
Новости
Объекты образования не имеют права требовать с родителей паспорта вакцинации, заявили в профильном управлении столицы
Просматриваемые
Новости
Основатель группы компаний «Бипэк Авто – Азия Авто» объявлен в розыск
Новости
Полиция Алматы начала расследование по факту нарушения карантина казахстанскими звездами
Новости
Население Алматы превысило 2 млн. человек
Новости
Ревакцинацию от коронавируса в Казахстане могут начать с 1 октября
Новости
Алматинцы организовали сход против строительства бизнес-центра на месте сквера в Самале
Новости
МОН закрывает институт «Акмешит» в Кызылорде