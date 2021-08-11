При заболевании коронавирусом одного учащегося весь класс будет уходить на онлайн-обучение – МОН

В случае выявления одного больного коронавирусной инфекцией в школе весь класс будет уходить на карантин, говорится в слайдах министерства образования и науки, представленных журналистам по итогам заседания правительства в среду.

«При заболевании обучающегося класс отправляется на дистанционное обучение. В случае болеющих или контактных родителей дети обучаются дистанционно», - говорится в материалах.

Аналогичные требования будут применяться и к детским садам. В частности, в случае заболевания одного воспитанника группа будет закрываться. А при заболевании родителя дети не должны будут посещать дошкольное учреждение.

Что касается 1 сентября, то торжественную линейку в школах проведут только для учеников первых классов, где детям вручат «Буквари», для обучающихся со 2 по 11 классы предусмотрены классные часы в строго закрепленных кабинетах.

В целом новый учебный год продлится 34 недели, плюс 4 недели – летняя школа. 1 сентября в школы пойдут 380 тыс. первоклассников, а общее количество обучающихся составит 3,6 млн.