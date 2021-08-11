Вакцина «Спутник V» эффективна против штамма «Дельта» на 83%, заявил Минздрав России

Российская вакцина «Спутник V» эффективна против штамма коронавируса «Дельта» на 83%. Об этом, как сообщает ТАСС , заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Сегодня вакцина "Спутник V" показывает наиболее эффективные результаты по профилактике, по борьбе с дельта-штаммом. Последние результаты говорят о том, что эффективность составляет порядка 83%, это уже российские данные, наши коллеги-клиницисты нам их любезно предоставили», - сказал Мурашко.

Он добавил, что вакцина защищает от тяжелого течения коронавируса более чем на 95% и, «что немаловажно, предотвращает тяжелые заболевания, требующие госпитализации».

«То есть этот лекарственный препарат является сегодня эффективным и продолжает работать», - отметил Мурашко.

Вакцина «Спутник V» была зарегистрирована в России ровно год назад, 11 августа 2020 года. Сейчас она одобрена в 69 странах и территориях.