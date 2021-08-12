Тугжанов поручил пересмотреть подходы по подготовке спортсменов национальных сборных

Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов провел специальное совещание по текущим проблемам и перспективам развития массового и детского спорта в стране. Напомним, что глава государства указал на необходимость реформ в сфере спорта. В этой связи Тугжанов поставил перед государственными органами ряд задач, сообщается на сайте главы правительства.

В частности, поручено повысить доступность для занятия массовым и детским спортом. Целевые показатели по охвату населения занятиями спортом должны быть пересмотрены, и в этом году охват должен быть не менее 35% результата (на сегодня — 31,6%). Для этого акиматам поручено расширить бесплатные спортивные секции для детей за счет увеличения объемов государственного спортивного заказа, открытия дополнительных детских, подростковых клубов, детско-юношеских спортивных клубов, возобновить работу школьных и студенческих спортивных лиг. А в связи с отсутствием в Костанайской, Атырауской и Мангистауской областях спортивных школ-интернатов акиматам поручено решить вопрос их строительства.

Также Тугжанов поручил повысить уровень материально-технического оснащения спортивных объектов. До конца должно быть завершено строительство 43 физкультурно-оздоровительных комплексов, расширена сеть Work-out площадок и других незатратных спортивных сооружений. Особое внимание поручено уделить полной загруженности спортивных объектов.

Кроме того, поручено взять на особый контроль исполнение мероприятий «дорожной карты» партии «Нур Отан» по повышению до 2023 года зарплаты преподавателей специализированных спортивных школ в два раза и обеспечению до 2025 года каждого сельского округа спортивным инструктором.

Еще одно поручение, которое дал Тугжанов, – пересмотреть подходы по подготовке профессиональных спортсменов, в том числе национальных сборных команд, с учетом лучшего международного опыта и разработать специальную программу по решению вопроса дефицита спортивных специалистов для массового и профессионального спорта (спортивные психологи, биомеханики, биохимики, диетологи и др.) Вместе с этим должен быть жесткий контроль за эффективностью расходования бюджетных и внебюджетных средств, направляемых на спорт.

Также будет пересмотрен принятый комплексный план по развитию физкультуры и массового спорта до 2025 года с учетом новых задач, стоящих перед отраслью, и приняты законодательные поправки, расширяющие полномочия министерства культуры и спорта в части развития массового и детского спорта в стране.