Им стал бывший глава ДГД по Мангистауской области
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Назначен вице-министр финансов РК
Фото primeminister.kz

Постановлением правительства Данияр Жаналинов назначен вице-министром финансов, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Данияр Жаналинов родился в 1975 году в Алматинской области. Окончил Казахскую академию транспорта и коммуникаций по специальности «Инженер-экономист». Трудовую деятельность начал в 2000 году в должности налогового инспектора сектора налогового аудита юрлиц налогового комитета по городу Талдыкорган. В разные годы занимал различные должности в налоговом комитете по Алматинской области, был замначальника налогового департамента по Алматинской области, работал на руководящих должностях в структуре налогового комитета министерства финансов, возглавлял департамента госдоходов по Северо-Казахстанской области. С июля 2018 года занимал должность руководителя департамента госдоходов по Мангистауской области.

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