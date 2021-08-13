Назначен вице-министр финансов РК

Данияр Жаналинов родился в 1975 году в Алматинской области. Окончил Казахскую академию транспорта и коммуникаций по специальности «Инженер-экономист». Трудовую деятельность начал в 2000 году в должности налогового инспектора сектора налогового аудита юрлиц налогового комитета по городу Талдыкорган. В разные годы занимал различные должности в налоговом комитете по Алматинской области, был замначальника налогового департамента по Алматинской области, работал на руководящих должностях в структуре налогового комитета министерства финансов, возглавлял департамента госдоходов по Северо-Казахстанской области. С июля 2018 года занимал должность руководителя департамента госдоходов по Мангистауской области.