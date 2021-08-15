7,4 тыс. новых случаев коронавируса выявлено в Казахстане за сутки

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 7 427 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает МВК.

В Алматы – 1 511 случаев, в Карагандинской области – 1 098, в столице – 950, в Шымкенте – 572, в Атырауской области – 552, в Алматинской области – 360, в Павлодарской области – 315, в Акмолинской области – 280, в Костанайской области – 274, в Актюбинской области – 240, в Жамбылской области – 178, в Мангистауской области – 173, в Северо-Казахстанской области – 170, в Восточно-Казахстанской области – 150, в Западно-Казахстанской области – 147, в Кызылординской области – 139, в Туркестанской области – 118.

Всего в стране подтверждено 679 832 случая заражения КВИ.