«Талибан» контролирует большую часть территории Афганистана и наступает на Кабул

«Сейчас в Джелалабаде столкновений нет, потому что губернатор сдался "Талибану". Это был единственный способ сберечь жизни гражданских - разрешить талибам пройти», - сказал утром в воскресенье агентству Рейтер неназванный чиновник в Джелалабаде.

«Мы проснулись, а кругом - белые флаги талибов. Они вошли без боя», - передает слова жителя Джелалабада агентство Франс Пресс.

Джелалабад - административный центр провинции Нангархар, он лежит к востоку от Кабула, между столицей и границей с Пакистаном. Это один из последних ключевых городов, остававшихся под контролем кабульского прозападного правительства.

Ранее, к вечеру субботы, талибы заняли крупный город Мазари-Шариф на севере Афганистана.

Мазари-Шариф считался оплотом сопротивления талибам, в нем были сосредоточены значительные силы, и такое быстрое падение стало неожиданностью для внешнего мира и, вероятно, для прозападного правительства во главе с президентом Ашрафом Гани.

Теперь под контролем этого правительства, как передают иностранные корреспонденты из Кабула, осталась по сути только столица - если не считать отдельных очагов сопротивления, отрезанных от Кабула и друг от друга.

Гани посещал Мазари-Шариф, чтобы ободрить правительственные войска, буквально два дня назад.

Ранее в субботу Гани выступил с коротким и сдержанным обращением к нации, заявив, что власти ведут консультации внутри правительства, со старейшинами и политическими лидерами, представителями различных групп афганского общества, а также международными партнерами.

«Как ваш президент, я сосредоточен на том, чтобы предотвратить дальнейшую дестабилизацию, насилие и вынужденное переселение моего народа» - добавил он.

Гани пообещал не допустить, чтобы навязанная людям война привела к новым смертям, и поблагодарил силы безопасности, которые пытались защищать города от «Талибана».

Ранее появились слухи, что Гани в своем обращении может объявить об отставке, однако этого не произошло. По некоторым данным, "Талибан" отказывается участвовать в мирных переговорах, пока президент остается на своем посту.

В субботу боевики "Талибана" взяли столицы еще двух провинций, Пактика и Кунар, на востоке страны.

Бои также идут недалеко от Майдан-Шара, столицы провинции Майдан-Вардак, примерно в 40 километрах к юго-западу от Кабула.

По словам одного из местных журналистов, американские войска нанесли авиаудары по международному аэропорту провинции Кандагар, взятой под контроль талибами в пятницу.

В пятницу боевики также захватили Пули-Алам, столицу провинции Логар, в 80 км к югу от Кабула, а в субботу, как сообщил телеканалу "Аль-Джазира" депутат парламента от Логара Хода Ахмади, дошли до северной границы этой провинции и оказались в 11 км от Кабула.

Боевики уже заняли административные центры большей части из 34 провинций Афганистана. Столица может пасть в течение месяца, предупреждали ранее американские военные.

В Кабуле сейчас находятся сотни тысяч афганцев, которые бежали из других регионов страны, захваченных талибами.

В социальных сетях сторонники "Талибана" публикуют многочисленные военные трофеи, захваченные боевиками - на фотографиях видны бронетехника, тяжелое вооружение и даже беспилотник, захваченные с оставленных военных баз. По некоторым данным, солдаты кабульского правительства бегут, бросая оружие и технику, либо сдаются талибам целыми подразделениями.

Победное шествие «Талибана» продолжается параллельно с окончательным выводом американских войск из страны: президент США Джо Байден в мае объявил, что он будет завершен к 11 сентября.

План вывода предусматривал, что около 1000 американских военнослужащих останутся охранять кабульский аэропорт и посольство до самого конца. Однако из-за ошеломительно быстрого продвижения талибов США решили до конца этих выходных перебросить обратно в Кабул 3000 солдат, чтобы обеспечить эвакуацию персонала посольства и тысяч сотрудничавших с американцами афганцев. В субботу Белый дом решил увеличить численность этой группировки еще на 1000 человек, доведя ее до 5000.

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