МВД Афганистана заявило о готовности передать Кабул талибам мирным путем

Исполняющий обязанности министра внутренних дел Абдул Сатар Мирзаквал объявил, что Кабул не подвергнется нападению и будет передан талибам мирно, сообщает Медиазона со ссылкой на местное издание Tolo News .

Президент Афганистана Ашраф Гани начал экстренные переговоры с представителями НАТО и США. Тем временем единственный маршал страны Абдул Рашид Дустум бежал из Афганистана в соседний Узбекистан — в южный город Термез.

Незадолго до этого трое чиновников Афганистана рассказали агентству AFP, что боевики находятся в столичных районах Калакан, Карабах и Пагман. Они уже успели взять под контроль Кабульский университет на западе столицы и подняли свои флаги в одном из районов города. Представитель «Талибана» объявил, что боевики «ждут мирной передачи Кабула» под их контроль после того, как они вошли в пригороды столицы. На протяжении воскресенья власти Афганистана не сообщали о каком-либо сопротивлении боевикам.

Телеканал Al-Arabiya со ссылкой на свои источники сообщил, что президент Гани вечером в воскресенье объявит об отставке и передаст власть талибам.

Боевики террористического движения «Талибан», развернувшие крупномасштабное наступление после объявления о выводе из Афганистана войск США и перехода главной базы НАТО под контроль правительства, захватили к середине августа более 80% территории республики. Правительственные войска вынуждены отступать к границам стран Центральной Азии. Вместе с ними движутся и гражданские беженцы. Несмотря на прогнозы американской разведки, предрекавшей полную победу талибов только в сентябре, боевики за месяц до этого срока вплотную приблизились к захвату центральной власти.