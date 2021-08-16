Талибы обещают безопасность граждан и иностранных миссий в Афганистане

Официальный представитель политического бюро «Талибана» Мухаммад Наим в интервью телекомпании Al Jazeera заявил, что талибы хотят жить в мире с другими странами и рассчитывают в ответ на невмешательство в дела Афганистана, сообщает Русская служба ВВС .

Наим заверил, что талибы гарантируют безопасность граждан и иностранных миссий в Афганистане, будут уважать права женщин и меньшинств, но только в рамках шариата, и готовы к диалогу со всеми политическими фигурами в стране.

«Сегодня великий день для афганского народа и моджахедов. Они стали свидетелями плодов своих усилий и жертв на протяжении 20 лет. Слава Богу, война в стране окончена», - цитирует Наима агентство Reuters.

По его словам, форма нового государственного строя в Афганистане будет прояснена в ближайшее время, добавив, что «Талибан» не хочет жить в изоляции, и призвал к мирным международным отношениям.

«Мы достигли того, чего стремились, а именно свободы нашей страны и независимости нашего народа, - сказал он. - Мы не позволим никому использовать наши земли и мы не хотим причинять вред другим».

Между тем более 60 западных стран, включая США, Великобританию, Францию ​​и Японию, выступили с совместным заявлением, в котором призвали разрешить всем афганцам и иностранцам, желающим выехать, покинуть страну.

«Мы в международном сообществе готовы им помочь», - отмечается в заявлении.

Высокопоставленный чиновник министерства обороны США сообщил агентству Reuters, что к настоящему времени эвакуировано около 500 человек, в основном американцы, и что это число возрастет до 5 тыс. в день, когда все запланированные силы США будут в Кабуле. Европейские страны, в том числе Франция, Германия и Нидерланды, также заявили, что работают над тем, чтобы вывезти из страны граждан, а также некоторых афганских служащих.

Накануне «Талибан» взял под контроль президентский дворец в Кабуле. Движению потребовалось чуть больше недели, чтобы захватить контроль над страной. Президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны, заявив, что хочет избежать кровопролития.

Однако многие афганцы опасаются, что «Талибан» вернется к прежним жестким практикам при введении шариата или исламских религиозных законов. Во время их правления в 1996-2001 годах женщины не могли работать, применялись такие наказания, как побои камнями, порка и повешение.