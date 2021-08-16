На севере, востоке и юго-востоке Казахстана сохранится дождливая погода

На севере, востоке и юго-востоке Казахстана 17-19 августа сохранится дождливая погода, на остальной территории будет преимущественно без осадков, сообщает «Казгидромет».

«Обширный антициклон продолжит свое влияние на территорию Казахстана, где ожидается преимущественно погода без осадков. Лишь на севере, востоке и юго-востоке, с прохождением фронтальных разделов, прогнозируются кратковременные дожди, грозы, град и порывистый ветер», - говорится в прогнозе.

По данным синоптиков, на севере температура воздуха повысится до +25+32 градусов, до +25+37 на юге и юго-востоке и до +20+31 – в центре и востоке. А на запад Казахстана по-прежнему будут поступать теплые и сухие воздушные массы из районов Ирана, сохраняя погоду без осадков, и основной фон температуры +32+43 градуса.