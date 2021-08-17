Токаев считает сферу здравоохранения перспективным направлением сотрудничества Казахстана и Южной Кореи

Президент Касым-Жомарт Токаев, который находится с госвизитом в Южной Корее, провел переговоры с президентом этой республики Мун Чжэ Ином. По итогам переговоров подписан ряд документов, сообщает Акорда.

Главы государств обсудили перспективы дальнейшего развития стратегического партнерства, уделив особое внимание укреплению торгово-экономических, инвестиционных и культурно-гуманитарных связей, а также рассмотрели актуальные вопросы глобальной и региональной повестки дня, взаимодействия по линии международных структур.

Токаев подчеркнул, что Южная Корея является одним из важнейших стратегических партнеров Казахстана в Азии.

«На сегодняшний день в казахстанскую экономику вложено более 6 млрд долларов корейских инвестиций. Я считаю, что работу по привлечению инвестиций следует продолжать. Вы, наверное, помните, два года назад я Вам говорил, что нам нужно создать очень крупный проект во взаимоотношениях друг с другом. Сейчас в Казахстане работают 550 компаний с участием корейского капитала, среди которых такие ведущие корпорации, как Samsung, Hyundai, Lotte, Posco и другие. Сформирована солидная институциональная база, действует межправительственная комиссия и деловой совет», - сказал он.

Говоря о перспективах межгосударственного сотрудничества, Касым-Жомарт Токаев высказал заинтересованность в изучении опыта Южной Кореи в развитии высоких технологий и сферы здравоохранения.

Президент Южной Кореи отметил в свою очередь, что «именно Казахстан является первым торговым и инвестиционным партнером Республики Корея в Центральной Азии».

«В течение 30 лет с момента установления дипломатических отношений наши страны развивали дружеские отношения и сотрудничество. Даже в условиях пандемии мы продолжали поддерживать тесные контакты путем заочного общения на всех уровнях. Казахстан является важным партнером в корейской государственной стратегии «Новая северная политика». Потенциал развития сотрудничества между нашими странами далеко не исчерпан», - сказал он.

По итогам переговоров в присутствии глав государств были подписаны совместное заявление Республики Казахстан и Республики Корея, меморандум о взаимопонимании в сфере архивного дела между министерством культуры и спорта Республики Казахстан и министерством внутренних дел и безопасности Республики Корея, меморандум о взаимопонимании между министерством торговли и интеграции Республики Казахстан и министерством торговли, индустрии и энергетики Республики Корея, меморандум о взаимопонимании в сфере управления водными ресурсами между министерством экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан и министерством окружающей среды Республики Корея, меморандум о взаимопонимании между акиматом Кызылординской области и Агентством по делам ветеранов и патриотов Республики Корея, меморандум о сотрудничестве между АО «ФНБ «Самрук-Казына» и Корейской ассоциацией международной торговли (KITA).

Ранее Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии, посвященной памяти национального героя корейского народа Хон Бом До. Он передал Мун Чжэ Ину шкатулку с землей с места захоронения Хом Бом До и другие памятные предметы, связанные с его биографией. В своем выступлении Токаев напомнил, что в свое время многие представители корейской национальности были переселены в Казахстан, и «наш народ приютил всех ссыльных корейцев».

«Они нашли кров на казахской земле и стали нашими соотечественниками. В нашей стране созданы все условия для того, чтобы каждый этнос не отрывался от своих корней, сохранял язык и ментальность. Уверен, наше сотрудничество в будущем будет крепнуть в духе дружбы», - подчеркнул Токаев.