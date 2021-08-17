В Сеуле появился бюст Абая

Бюст появился на территории Киберуниверситета. Токаев считает, что это важное событие будет способствовать укреплению дружественных отношений между Казахстаном и Республикой Корея.

«Открытие в Сеуле бюста великого сына казахского народа Абая Кунанбайулы – это знак уважения наших корейских братьев к казахскому народу. Абай – не только великий поэт, но и гениальный мыслитель, выдающийся просветитель. Поэтому установка бюста Абаю в учебном заведении имеет глубоко символическое значение. Он призывал людей овладевать наукой, приобщаться к знаниям, прославлял новаторство и созидание», - сказал он.

Проект бюста был разработан в Казахстане, а скульптура отлита из бронзы на корейской земле.

Глава государства также отметил, что сотрудничество с Южной Кореей в сферах образования, науки и культуры будет продолжено.