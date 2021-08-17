Токаев принял участие в церемонии открытия
  • 230
В Сеуле появился бюст Абая
Фото пресс-службы президента Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии открытия бюста Абая в Сеуле, сообщает Акорда.

Бюст появился на территории Киберуниверситета. Токаев считает, что это важное событие будет способствовать укреплению дружественных отношений между Казахстаном и Республикой Корея.

«Открытие в Сеуле бюста великого сына казахского народа Абая Кунанбайулы – это знак уважения наших корейских братьев к казахскому народу. Абай – не только великий поэт, но и гениальный мыслитель, выдающийся просветитель. Поэтому установка бюста Абаю в учебном заведении имеет глубоко символическое значение. Он призывал людей овладевать наукой, приобщаться к знаниям, прославлял новаторство и созидание», - сказал он.

Проект бюста был разработан в Казахстане, а скульптура отлита из бронзы на корейской земле.

Глава государства также отметил, что сотрудничество с Южной Кореей в сферах образования, науки и культуры будет продолжено.

Свежее из этой рубрики
Токаев пригласил корейские компании к партнерству по освоению недр Казахстана
Новости
Бекшин выступает за платную прививку от коронавируса для тех, кто купил паспорт вакцинации
Новости
Казахстан и Южная Корея увеличат несырьевой товарооборот и диверсифицируют его в постпандемический период
В Алматы намерены закупить 130 тыс. доз вакцины от гриппа
Новости
Токаев считает сферу здравоохранения перспективным направлением сотрудничества Казахстана и Южной Кореи
Новости
Глава управления сельского хозяйства Акмолинской области подозревается в получении крупной взятки
Просматриваемые
Новости
Полиция Алматы начала расследование по факту нарушения карантина казахстанскими звездами
Новости
В Алматы продлили запрет на работу ряда объектов в выходные
Новости
Первая партия китайской вакцины Vero Cell доставлена в Алматы
Новости
Ревакцинацию от коронавируса в Казахстане могут начать с 1 октября
Новости
Открытие бургерной в Алматы: организаторов мероприятия и казахстанских звезд начали штрафовать за нарушение карантина
Новости
Основатель группы компаний «Бипэк Авто – Азия Авто» подозревается в мошенничестве