МСХ ожидает валовой сбор зерновых в этом году на уровне 15,3 млн тонн

Прогнозный объем валового сбора зерновых в Казахстане ожидается на уровне 15,3 мл тонн, сообщил в среду исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Казахстана Ербол Карашукеев.

«Согласно данным акиматов областей, прогнозный объем валового сбора зерновых ожидается на уровне 15,3 млн тонн. Кроме того, в республике имеется в наличии переходящий остаток зерна в объеме 3,5 млн тонн, в том числе пшеницы – 2,8 млн тонн», - сказал Карашукеев на заседании правительства.

По его словам, ожидаемый объем валового сбора зерна с учетом переходящих остатков достаточен для полного обеспечения внутренней потребности республики, а также реализации определенных объемов зерна на экспорт.