Урбанисты просят Токаева реформировать систему принятия градостроительных решений

В среду, 18 августа, семь урбанистических инициатив Казахстана обратились к президенту Касым-Жомарту Токаеву с письмом, в котором просят изменить сложившуюся систему принятия архитектурных и градостроительных решений в стране. Они предлагают сделать обязательным проведение проектных исследований и архитектурных конкурсов, а также создать независимые совещательно-консультативные органы с четко обозначенным правовым статусом. Коллективное обращение опубликовано на сайте URBAN FORUM Kazakhstan.

«Сложившаяся практика сводится к кабинетным процедурам за закрытыми дверями, итоги которых спускаются для исполнения сверху вниз, а граждане информируются о них пост-фактум, и то не всегда. Это часто приводит к плохо продуманным решениям, не учитывающим контекст, общественный запрос и мнение независимых экспертов, - пишут представители инициатив в своем обращении. - Проводимая таким образом политика вызывает справедливое недовольство общества, поскольку приводит к бессистемной застройке, деградации городской среды, зеленых зон, общественных пространств».

Они также подчеркивают, что отсутствие механизмов вовлечения граждан и экспертов в принятие градостроительных решений «повышает риски социальной напряженности и несет угрозу сбалансированному развитию городов Казахстана, мешая им стать центрами экономического и креативного роста нации». Сложившаяся практика, как убеждены урбанисты, противоречит провозглашенной президентом концепции «слышащего государства» и рекомендациям ОЭСР.

«Только вовлечение независимых экспертов, институтов гражданского общества и локальных сообществ поможет принимать более качественные решения, снизить уровень конфликтности в обществе и усилить подотчетность администраций. Без вовлечения граждан в процессы принятия решений о городе невозможно добиться удовлетворения потребностей горожан – основной задачи акиматов при проведении политики на местном уровне», - также пишут они.

Представители урбанистических инициатив считают, что необходимо проведение предпроектных исследований, которые будут выполняться независимыми междисциплинарными группами по заказу акимата или застройщика.

«Методология должна включать урбанистический анализ, чтобы изучить функции, идентичность, потребность в социальной и транспортной инфраструктуре и т.д., а также консультации с жителями в форматах опроса, фокус-групп и архитектурных мастерских», - пишут они.

Также по их мнению необходимо создать независимые совещательно-консультативные органы из экспертов разных профессиональных сфер. Такие органы должны обладать четким правовым статусом. Общественники также говорят о необходимости проведения архитектурных конкурсов для значимых или крупных по размеру участков.

«Мы считаем, что город должен выступать заказчиком генплана таких участков, закладывая в него – на основе проводимых исследований и по согласованию с экспертным советом параметры, необходимые для города (функциональное многообразие, класс и объем вводимого нового жилья, транспортная и социальная инфраструктура, зеленые и рекреационные зоны, места общего пользования, этажность и т.д.), после чего проводить открытый конкурс на его реализацию, в рамках которого различные архитектурные бюро и/или застройщики предложат решения, удовлетворяющие запросу города», - отмечают урбанисты.

Инициаторами обращения стали общественный фонд Urban Forum Kazakhstan (Алматы), городская лаборатория Qala.lab, независимый городской проект «Житель Актобе» (Актобе), Центр урбанистики Караганды (Караганда), столичная платформа городских исследований Fading.TSE, общественный фонд «Десента» (Павлодар), общественное объединение Qazaqstan Urban Community (Петропавловск) и городская платформа Orkeniet Space (Уральск).