Из Афганистана эвакуировали сотрудников посольства и 25 граждан Казахстана – Минобороны

Казахстан эвакуировал из Афганистана сотрудников своего посольства, 25 граждан РК, а также граждан Кыргызстана, России и Литвы, сообщила пресс-служба министерства обороны РК.

«Сегодня в 17:00 часов военно-транспортный самолет С-295 ВВС РК благополучно совершил посадку в Алматы с 42 пассажирами, эвакуированными из Афганистана. В Казахстан прибыли 25 граждан РК, в том числе 15 взрослых и 10 детей, а также сотрудники посольства РК», - говорится в сообщении.

Кроме того, этим бортом, по просьбе кыргызской стороны, были эвакуированы 14 граждан Кыргызстана, а «в качестве гуманитарной операции» этим самолетом из Афганистана также вывезены гражданин России и гражданин Литвы, обратившиеся в казахстанское посольство с просьбой о содействии.

Напомним, ранее МИД заявлял, что пока не собирается эвакуировать сотрудников посольства из Кабула, а других граждан Казахстана в Афганистане нет.