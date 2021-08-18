На юге Узбекистана разбит палаточный лагерь для беженцев
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Один из аэропортов Ташкента открыт для транзита самолетов из Афганистана в Германию
Фото издания Gazeta.uz

Узбекистан открыл один из аэропортов Ташкента для самолетов, следующих из Афганистана в Германию, другие рейсы он обслуживать не будет. Первый самолет с эвакуируемыми сел в Ташкенте накануне, пишет "Медиазона Центральная Азия".

Кроме того, на юге Узбекистана в районе города Термез, расположенного на границе с Афганистаном, разбит палаточный городок для беженцев из этой страны.

В лагере разместили около 150 беженцев, среди которых есть 17 женщин и детей, передает «SputnikУзбекистан». Всех беженцев протестировали на коронавирус, инфицированных не выявлено.

По данным агентства, в Сурхандарьинской области также временно разместили примерно 650 военнослужащих Афганистана рядом с военным полигоном.

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