Один из аэропортов Ташкента открыт для транзита самолетов из Афганистана в Германию

Узбекистан открыл один из аэропортов Ташкента для самолетов, следующих из Афганистана в Германию, другие рейсы он обслуживать не будет. Первый самолет с эвакуируемыми сел в Ташкенте накануне, пишет "Медиазона Центральная Азия".

Кроме того, на юге Узбекистана в районе города Термез, расположенного на границе с Афганистаном, разбит палаточный городок для беженцев из этой страны.

В лагере разместили около 150 беженцев, среди которых есть 17 женщин и детей, передает «SputnikУзбекистан». Всех беженцев протестировали на коронавирус, инфицированных не выявлено.

По данным агентства, в Сурхандарьинской области также временно разместили примерно 650 военнослужащих Афганистана рядом с военным полигоном.