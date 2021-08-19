Даниал Ахметов отчитался президенту о социально-экономической ситуации в ВКО

По словам акима, объем производства, в частности индекс физического роста, составил 5%, инвестиции в основной капитал выросли более чем на5 %. Обеспечен рост показателей в сельском хозяйстве и строительстве. Вместе с тем завершается вторая очередь металлургического комплекса «Актогай», что позволит вдвое увеличить производственные мощности данного объекта.

Также Ахметов сообщил о готовности региона перейти к традиционному формату обучения, что персонал учреждений образования прошел вакцинацию. В целом, по его словам, по области темпы вакцинации составляют 10 тыс. человек в день. К концу сентября основной контингент будет привит первым компонентом, а к концу октября – вторым. Всего планируется вакцинировать 747 тыс. жителей Восточного Казахстана.

Что касается исполнения поручений главы государства в сфере развития массового спорта, то, по словам Ахметова, для дальнейшей поддержки школьного спорта дополнительно выделено 890 млн тенге. На сегодняшний день, отметил аким, свыше 50% школьников имеют возможность заниматься спортом, в этом году планируется завершить строительство 15 крупных спортивных сооружений.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость исполнения государством социальных обязательств, включая оказание поддержки многодетным и малообеспеченным семьям.