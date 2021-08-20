Казахстан не контактировал с «Талибаном» на политическом уровне – МИД

Казахстан не контактировал с движением «Талибан» на каком-либо уровне, при этом в данное время посольство нашей страны находится под охраной боевиков, заявил в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций заместитель министра иностранных дел РК Акан Рахметуллин.

«По информации нашего посольства в Кабуле, когда талибы заняли Кабул, вошли в город, часть из них зашли в тот анклав, где находится наше посольство… Посол вышел на улицу, местной охраны и полиции к тому времени уже там не было. Когда талибы подошли туда, вышел, поговорил с ними. Они сказали: «Кто вы такие? Что за посольство?» Мы сказали, что это посольство Казахстана. Они сказали: «Ничего не бойтесь, работайте как работали, вы находитесь под нашей охраной». С тех пор они осуществляют охрану нашего посольства», - сообщил Рахметуллин.

Он подчеркнул, что Казахстан не признал «Талибан», и накануне министерство иностранных дел сделало официальное заявление по Афганистану. Вместе с тем замминистра добавил, что стоит признать факт того, что «”Талибан” в Кабуле – это уже данность, нам с этим работать и осуществлять дальнейшие действия по дальнейшему сотрудничеству с этой страной». При этом он отметил, что контактов с этой организацией у Казахстана не было ни на политическом, ни на каком-то другом уровне.