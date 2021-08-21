По стране в целом прирост замедлился
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Алматы демонстрирует рекордный прирост новых случаев коронавируса
Фото пресс-службы акимата Алматы

За сутки в Казахстане зарегистрировано 7 117 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает МВК.

В Алматы зарегистрировано 1 625 новых случаев – это рекорд для города и для суточного прироста в одном регионе в целом. В столице выявлен 951 заболевший, в Карагандинской области – 933. В Актюбинской области зарегистрировано 450 новых случаев заражения (рекорд для региона), в Алматинской области – 400, в Павлодарской области – 373 (рекорд для региона), в Шымкенте – 328, в Атырауской области – 300, в Акмолинской области – 283, в Костанайской области – 259, в Мангистауской области – 234, в Жамбылской области – 221, в Восточно-Казахстанской области – 199, в Северо-Казахстанской области – 164, в Кызылординской области – 162, в Западно-Казахстанской области – 133, в Туркестанской области – 102.

Всего в стране подтверждено 730 181 случай КВИ.

Выздоровели за сутки 6 951 человек, а всего – 604 801.

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