Прирост по стране продолжил замедляться, однако заболеваемость в Алматы по-прежнему остается высокой
В Казахстане выявлено еще 6,7 тыс. новых случаев коронавируса
Фото с сайта kt.kz

За сутки в Казахстане зарегистрировано 6 725 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает МВК.

В Алматы зарегистрировано 1 613 заболевших, в столице − 829, в Карагандинской области – 920, в Актюбинской области − 417, в Алматинской области – 400, в Павлодарской области – 331, в Шымкенте – 336, в Атырауской области – 287, в Акмолинской области – 281, в Костанайской области – 297, в Кызылординской области – 185, в Восточно-Казахстанской области – 176, в Северо-Казахстанской области – 168, в Мангистауской области – 153, в Западно-Казахстанской области – 135, в Жамбылской области – 132, в Туркестанской области – 65.

Всего в стране подтверждено 736 906 случаев КВИ.

Выздоровели за сутки 5 918 человек, а всего – 610 719.

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