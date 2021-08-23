Горная провинция Панджшер в Афганистане отказалась сдаться талибам

Горная провинция Панджшер в Афганистане не будет сдана боевикам «Талибана», заявил лидер местного сопротивления Ахмад Масуд, подчеркнув, что жители провинции готовы дать отпор. Талибы отправили сотни бойцов для захвата провинции, сообщает «Коммерсантъ» . Ранее они дали отрядам сопротивления четыре часа, чтобы передать «Талибану» контроль над регионом.

«Панджшер не будет сдан "Талибану". Если они попробуют установить контроль над Панджшером, мы готовы к сопротивлению. Мы оказали сопротивление СССР, сможем оказать его и талибам», - заявил Масуд в интервью телеканалу Al Arabiya English.

Он отметил, что «Талибан» отказался вести переговоры с отрядами панджшерского сопротивления «для окончания войны». Ранее Ахмад Масуд заявил, что они готовы сформировать с талибами инклюзивное правительство Афганистана.

«Мы хотим окончить войну в Афганистане и стремимся к диалогу. "Талибан" не продержится долго, если будет продолжать вести себя таким образом», - добавил Масуд.

Между тем стало известно, что талибы отправили сотни бойцов для захвата провинции Панджшер. Как говорится в заявлении «Исламского эмирата Афганистан» (самоназвание движения «Талибан»), «сотни бойцов »Исламского эмирата» направляются в сторону провинции Панджшер, чтобы установить над ней контроль, поскольку местные власти отказались передать контроль над регионом мирным путем».

В начале августа талибы развернули наступление на правительственные силы в Афганистане, и уже 15 августа боевики вошли в Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы не допустить кровопролития.