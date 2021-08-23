Горная провинция Панджшер в Афганистане отказалась сдаться талибам

Горная провинция Панджшер в Афганистане не будет сдана
боевикам «Талибана», заявил лидер местного сопротивления Ахмад Масуд,
подчеркнув, что жители провинции готовы дать отпор. Талибы отправили сотни
бойцов для захвата провинции, сообщает «Коммерсантъ». Ранее они дали отрядам
сопротивления четыре часа, чтобы передать «Талибану» контроль над регионом.
«Панджшер не будет сдан "Талибану". Если они попробуют установить контроль над Панджшером, мы готовы к сопротивлению. Мы оказали сопротивление СССР, сможем оказать его и талибам», - заявил Масуд в интервью телеканалу Al Arabiya English.
Он отметил, что «Талибан» отказался вести переговоры с отрядами панджшерского сопротивления «для окончания войны». Ранее Ахмад Масуд заявил, что они готовы сформировать с талибами инклюзивное правительство Афганистана.
«Мы хотим окончить войну в Афганистане и стремимся к диалогу. "Талибан" не продержится долго, если будет продолжать вести себя таким образом», - добавил Масуд.
Между тем стало известно, что талибы отправили сотни бойцов для захвата провинции Панджшер. Как говорится в заявлении «Исламского эмирата Афганистан» (самоназвание движения «Талибан»), «сотни бойцов »Исламского эмирата» направляются в сторону провинции Панджшер, чтобы установить над ней контроль, поскольку местные власти отказались передать контроль над регионом мирным путем».
В начале августа талибы развернули наступление на правительственные силы в Афганистане, и уже 15 августа боевики вошли в Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы не допустить кровопролития.