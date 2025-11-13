Больница в Степногорске начнет полноценно работать в 2026 году, пообещал аким Акмолинской области

Ремонт нескольких блоков в многопрофильной больнице Степногорска должен быть завершен в 2026 году, после чего она начнет функционировать полноценно, заявил в четверг в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций аким Акмолинской области Марат Ахметжанов.

«(Ремонт – В.) больницы будет завершен в установленные сроки. То есть на следующий год она будет полноценно функционировать», - заверил Ахметжанов.

Аким области напомнил, что в 2023 году был заключен договор на ремонт больницы, однако «попался недобросовестный подрядчик», и сейчас договор с ним расторгнут. При этом условия для проведения операций в медучреждении уже созданы.

«Больница сама хорошая, многофункциональная. Сейчас идут работы, деньги выделены. В этом году уже будет начато активное строительство, закуп оборудования проводится. Сейчас принимается комплекс (необходимых – В.) мер. В ближайшее время все эти неполадки будут устранены. Проблемы есть, это не скрываем, поэтому создали комиссию», - признал Ахметжанов.

Ранее в министерстве здравоохранения сообщали, что в 2024 году в рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» запланирован капитальный ремонт нескольких корпусов Степногорской многопрофильной больницы. Работы должны были охватить здание №15, включая блоки «Б», «В», «Г» и «Е».

В марте 2024 года при уточнении областного бюджета было выделено 44,6 млн тенге на разработку проектно-сметной документации по нескольким объектам: зданию блока «А», инфекционному отделению, пищеблоку, моргу и первому этажу блока «Г». Договоры на разработку ПСД заключены по блоку «А» и первому этажу блока «Г». По остальным объектам процесс затянулся из-за длительных технических обследований.