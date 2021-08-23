Токаев обсудил с главами стран ОДКБ ситуацию в Афганистане и безопасность в регионе

Президент Казахстана принял участие во внеочередной сессии совета коллективной безопасности ОДКБ, в ходе которой обсуждена ситуация в Афганистане, сообщает в понедельник сайт Акорды.

«Президент Казахстана в своем выступлении акцентировал внимание на необходимости предупреждения всего комплекса рисков, включая распространение терроризма и экстремизма, рост незаконного оборота оружия и наркотиков, нелегальной миграции, наплыв беженцев, проникновение в регион деструктивных элементов. В этой связи Касым-Жомарт Токаев предложил ряд мер, призванных способствовать укреплению системы коллективной безопасности, оперативных действий ОДКБ», - говорится в сообщении.

Токаев также обратил особое внимание на важность недопущения гуманитарного и продовольственного кризиса в Афганистане.

В целом в ходе заседания главы государств обменялись мнениями по ситуации в Афганистане и ее влиянии на безопасность стран-членов ОДКБ, обсудили выработку мер, направленных на предотвращение вызовов и угроз в Центральной Азии.

Очередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ состоится 16 сентября в Душанбе.