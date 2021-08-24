Рост ВВП Казахстана составит 3,9% в 2022 году – Миннацэкономики

Министерством национальной экономики сформирован прогноз социально-экономического развития Казахстана на 2022-2026 годы, который основан на базовом сценарии. Как сообщил во вторник в ходе заседания правительства глава ведомства Асет Иргалиев, рост ВВП страны при данном прогнозе в 2022 году составит 3,9% с последующим ростом к 2026 году до 5,2%.

«В зависимости от внешних и внутренних условий разработаны базовый, оптимистический

и пессимистический сценарии развития экономики Казахстана на 2022-2026 годы. Среднегодовой рост ВВП при базовом сценарии составит 4,8%, оптимистическом – 5,0% и пессимистическом – 4,6%. В качестве основы для бюджетного планирования предлагается использовать базовый сценарий», - сказал Иргалиев.

При данном сценарии в 2022 году реальный рост ВВП прогнозируется на уровне 3,9%, а в 2026 году он ускорится до 5,2%. Номинальный ВВП в 2022 году составит 87,1 трлн тенге, а в 2026 году – 119,9 трлн тенге. По словам главы Миннацэкономики, положительный рост ожидается во всех базовых отраслях.

Добыча нефти в 2022 году составит 87,9 млн тонн с увеличением в 2026 году до 107,4 млн тонн. Экспорт товаров в 2022 году прогнозируется на уровне $60,1 млрд и к 2026 году увеличится до $79,8 млрд. Импорт товаров увеличится с $40,8 млрд в 2022 году до $43,4 млрд в 2026 году.