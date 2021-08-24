Правительство Казахстана утвердило проект нового трехлетнего бюджета

Правительство Казахстана утвердило основные параметры республиканского бюджета на 2022-2024 годы. В частности, рост экономики в 2022 году запланирован на уровне 3,9%, цена на нефть заложена на уровне $60 за баррель, а дефицит бюджета прогнозируется на уровне 3,3% к ВВП с последующим снижением до 2,5%.

Как сообщил во вторник в ходе заседания правительства министр национальной экономики Асет Иргалиев, доходы республиканского бюджета (без учета трансфертов) в 2022 году по прогнозам составят 9,2 трлн тенге, в 2023 году – 9,7 трлн тенге, в 2024 году – 10,4 трлн тенге. Гарантированный трансферт предложено определить в 2022 году в размере 2,4 трлн тенге, в 2023 году – 2,2 трлн тенге и в 2024 году – 2 трлн тенге и направить на финансирование социальных обязательств.

«Кроме этого, предлагается в 2022 году привлечь целевой трансферт из Национального фонда в размере 550 млрд тенге, в 2023-2024 годах – по 400 млрд тенге ежегодно», - сказал Иргалиев.

Дефицит бюджета в 2022 году прогнозируется на уровне 3,3% к ВВП с последующим снижением до 2,5% к ВВП в 2024 году. Ненефтяной дефицит в 2022 году, по прогнозам, составит 8,1% к ВВП с последующим снижением до 6,3% к ВВП в 2024 году.

Расходы республиканского бюджета прогнозируются в 2022 году в объеме 15,9 трлн тенге, в 2023 году – 15,6 трлн тенге и в 2024 году – 16 трлн тенге.

«При цене на нефть в $60 за баррель поступления от нефтяного сектора в Национальный фонд, по прогнозам, вырастут с 2,5 трлн тенге в 2022 году до 3 трлн тенге в 2024 году. С учетом планируемых трансфертов валютные активы Национального фонда по прогнозам вырастут с $55,3 млрд в 2022 году до $61,6 млрд в 2024 году», - сообщил глава Миннацэкономики.

По информации министра финансов Ерулана Жамаубаева, поступления бюджета на 2022 год определены на уровне 13 трлн тенге с увеличением к плану текущего года на 431 млрд тенге. Гарантированный трансферт определен в следующем году в размере 2,4 трлн тенге со снижением до 2 трлн тенге к 2024 году. Расходы в 2022 году составят 15,9 трлн тенге с увеличением от плана текущего года на 577 млрд тенге.

«Текущие расходы бюджета определены на уровне 14,9 трлн тенге на следующий год. Объем бюджета развития планируется в сумме 1 трлн тенге в 2022 году. Социальная направленность бюджета сохранена. В структуре расходов доля социального сектора составляет 50%. Так, в 2022 году на социальную сферу запланировано 8 трлн тенге с ростом на 515 млрд тенге по отношению к бюджету текущего года. Рост расходов связан с ежегодной индексацией и увеличением контингента получателей пенсий и пособий, а также увеличением заработной платы педагогов и врачей», - объяснил глава Минфина.

Кроме того, 2 трлн тенге правительство намерено направить на поддержку развития реального сектора экономики. Как напомнил Жамаубаев, в данное время госорганами проводится работа по трансформации государственных программ в национальные проекты. В данном направлении в 2022 году регионам за счет средств республиканского бюджета будет выделено 4,5 трлн тенге, что составляет 28,3% от общих расходов бюджета. Из них в виде целевых текущих трансфертов предусмотрено 1,8 трлн тенге, трансфертов на развитие – 630 млрд тенге.