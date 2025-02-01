В Казахстане выросли цены на автомобильный газ

В Казахстане с 1 февраля приказом министра энергетики повышены цены на автомобильный газ. Рост в зависимости от региона составит от 6 до 23 тенге, следует из сообщения госагентства Казинформ.

Так, меньше всего подорожает автогаз в Мангистауской области – с 59 до 65 тенге, в отдаленных районах – до 70 тенге. В Актюбинской, Атырауской и Западно-Казахстанской областях цена вырастет до 77 тенге, в отдаленных районах – до 82 тенге.

В южных регионах – Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областях и Шымкенте газ будет стоить 90 тенге и 95 тенге в отдаленных районах.

Во всех остальных регионах, а также в Алматы и Астане стоимость литра газа составит 102 тенге, в отдаленных районах – 107 тенге.

Ранее Минэнерго объясняло, что рост цен вызван необходимостью приблизить стоимостьсжиженного газа к реальной себестоимости производства. Разрыв до этого момента, согласно данным ведомства, превышал 30%.