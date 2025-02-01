В Казахстане выросли цены на автомобильный газ

Рост составил от 6 до 23 тенге за литр
В Казахстане с 1 февраля приказом министра энергетики повышены цены на автомобильный газ. Рост в зависимости от региона составит от 6 до 23 тенге, следует из сообщения госагентства Казинформ.
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