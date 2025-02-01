​Правительство будет стимулировать работодателей повышать зарплаты в случае значительного повышения НДС

Если произойдет существенное повышение НДС, министерство национальной экономики будет стимулировать предприятия увеличивать расходы на оплату труда, выставляя встречные требования при предоставлении государственной поддержки, заявил глава ведомства Серик Жумангарин во время встречи с журналистами в Алматы.

Министр подчеркнул, что стимулировать предпринимателей повышать оплату труда его ведомство планирует с помощью секторальных мер. В качестве примера он привел горно-металлургический комплекс. Вступая в переговоры с участниками профильных ассоциаций и предприятиями по поводу их господдержки, министерство будет выставлять встречные требования.

«Мы пойдем на это, если существенно будем поднимать ставки НДС. Если мы будем поднимать их на какой-то средний уровень, то снижение нагрузки на ФОТ не будет таким большим. Мы будем исходить из тех возможностей, которые еще будем разрабатывать», — заявил Жумангарин.

Презентуя налоговую реформу во время расширенного заседания правительства 28 января, Жумангарин сообщил, что повышение НДС с 12% до 20% будет частично компенсировано снижением нагрузки на фонд оплаты труда. По расчетам Миннацэкономики, она может снизиться на 10 п.п. до 30% за счет упразднения социального налога и обязательных пенсионных выплат работодателя.

Президент Касым-Жомарт Токаев, комментируя реформу по время заседания, призвал правительство найти альтернативу отказу от соцналога. По его словам, это может нанести серьезный ущерб местным бюджетам, поскольку соцналог является для них основной статьей дохода.