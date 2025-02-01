Правительство выделило 4,6 млрд из возвращенных активов на строительство станции скорой помощи в Актау

Ее обещают достроить уже в этом году
Правительство выделяет 4,6 млрд тенге на строительство станции скорой и неотложной медицинской помощи в Актау. Средства пойдут из спецфонда возвращенных активов, сообщила пресс-служба кабмина в субботу.
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