Ее обещают достроить уже в этом году
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Правительство выделило 4,6 млрд из возвращенных активов на строительство станции скорой помощи в Актау
Рендер опубликован на сайте премьер-министра Казахстана

Правительство выделяет 4,6 млрд тенге на строительство станции скорой и неотложной медицинской помощи в Актау. Средства пойдут из спецфонда возвращенных активов, сообщила пресс-служба кабмина в субботу.

Станция будет включать учебно-симуляционный центр, ремонтную и моечную базу для санитарных автомашин.

Общая стоимость проекта составляет 4,8 млрд тенге. Часть средств в размере 100 млн тенге выделена из местного бюджета.

При этом правительство приводит цитату замруководителя областного управления здравоохранения Бибизады Дуйсенбаевой, которая сообщила, что строительство объекта завершится уже в третьем квартале этого года.

К этому моменту из спецфонда возвращенных активов на различные социальные объекта выделено порядка 55,2 млрд тенге.

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