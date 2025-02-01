​Миннацэкономики предложит парламенту не увеличивать НДС с продажи жилья

Министерство национальной экономики будет обсуждать с парламентом возможность отказаться от повышения НДС на операции по продаже жилья с 12% до 20%, а также обложения НДС строительных компаний. Вместо этого может быть введен инфраструктурный сбор в $40-60 за кв. м., размер которого будет зависеть от класса жилья, сообщил глава ведомства Серик Жумангарин на встрече с журналистами в Алматы.

«В парламенте уже лежит проект Налогового кодекса, там стоит норма о том, что [продажа] жилья будет облагаться НДС. Эта норма прошла. <...> Мы думаем о том, чтобы предложить не поднимать НДС на жилье. Но при этом мы что-то сделаем для обеления рынка. Скорее всего, введем инфраструктурный сбор от $40-60 за кв. м., он будет зависеть от класса жилья», — говорит Жумангарин.

По словам министра, в Алматы он провел встречу с представителями строительного сектора, у которых есть озабоченность ростом цен на жилье. Они предложили рассмотреть альтернативу в качестве инфраструктурного сбора, и на взгляд Жумангарина она заслуживает внимания, потому что легко считается.

«Нам не хочется дополнительные сборы вводить и усложнять налоговое законодательство. Это тема, которую нужно обсуждать. Но в целом сейчас рассматривается вопрос, что строительный сектор лучше не облагать НДС, либо сделать небольшую ставку», — добавил он.

Министр финансов Мади Такиев объяснил, что строительная отрасль одна из тех, которая в наибольшей степени находятся в тени. Поэтому государство думает о том, чтобы брать НДС с компаний сектора.

В сфере строительства зарегистрировано порядка 60 тыс. юридических лиц, но только 800 юрлиц имеют более 5 работников и платят свыше 1 млн тенге налогов. В секторе также действуют 80 тыс. ИП. Из них только 1000 показывает отчеты с уплаченными налогами свыше 10 тыс. тенге.

«У нас рынок недвижимости НДС не облагается, но для реализации жилья бизнес-класса и выше у нас НДС составил более 1 трлн тенге [налогов]. Комфортного жилья в таком количестве не сдается, как жилья бизнес-класса. Даже если мы введем НДС для строителей, он не ляжет таким бременем на население», — добавил Такиев.

В январе 2025 года стало известно, что в проект нового Налогового кодекса включили норму об отмене льготы по уплате НДС при продаже жилья, а также его передачи в аренду или субаренду. В случае принятия нового кодекса она начнет действовать в 2026 году.