Для афганских студентов, продолжающих учебу в Казахстане, организуют чартерный рейс

«Буквально вчера у нас было совещание с Программой развития ООН и представителями МИД. Мы сейчас собираем сведения по тем афганским студентам, которые закончили и не могут выехать, и по тем, которые будут обучаться или продолжать свое обучение. Мы сейчас планируем собрать чартерный рейс, чтобы мы их всех перевезли сюда в Казахстан», - сказала Асан.

Когда именно будет отправлен самолет, пока сложно сказать, отметила она, «потому что этот вопрос требует времени».

«Вчера разговаривали с посольством Казахстана в Афганистане, они сказали, что до 31 августа талибы дали срок американским солдатам, чтобы те покинули страну. После чего, возможно, будет открытие аэропорта и будет решаться вопрос по чартерному рейсу», - пояснила представитель МОН.

Она подчеркнула, что чартерный рейс планируется организовать только для перевозки студентов, обучающихся в Казахстане, вопрос по афганским студентам, которые закончили обучение и у которых истекает срок пребывания в нашей стране, находится не в компетенции МОН.

«Мы сейчас оказываем содействие. У нас есть поручение президента по оказанию содействия афганским студентам. Все совместно госорганы работают над этим», - добавила она.