В Западном Казахстане для тушения природных пожаров привлекли вертолет

В Западно-Казахстанской области в Акжаикском, Байтерекском и Теректинском районах тушат природные пожары. Для тушения пожаров задействовали вертолет МЧС, сообщает Sputnik Казахстан .

По данным МЧС, общая площадь пожара – порядка 480 га, из них 90 га составляет лесной массив и 390 га – это сухостой.

«В ДЧС ЗКО и на местах ликвидации пожаров были развернуты оперативные штабы, где руководство их работы осуществлялось через командно-штабную машину. Для тушения с воздуха задействовали вертолет "Казавиаспаса". На очаги пожаров сброшено 198 кубометров воды», - сообщили в МЧС.

С начала августа на территории Западно-Казахстанской области наблюдается жара до +41, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, от этого участили случаи природных пожаров.

Отмечается, что жертв и пострадавших нет, а причины, виновные лица и материальный ущерб устанавливаются.