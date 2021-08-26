Горит 90 га лесного массива и 390 га сухой травы
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В Западном Казахстане для тушения природных пожаров привлекли вертолет
фото мчс

В Западно-Казахстанской области в Акжаикском, Байтерекском и Теректинском районах тушат природные пожары. Для тушения пожаров задействовали вертолет МЧС, сообщает Sputnik Казахстан.

По данным МЧС, общая площадь пожара – порядка 480 га, из них 90 га составляет лесной массив и 390 га – это сухостой.

«В ДЧС ЗКО и на местах ликвидации пожаров были развернуты оперативные штабы, где руководство их работы осуществлялось через командно-штабную машину. Для тушения с воздуха задействовали вертолет "Казавиаспаса". На очаги пожаров сброшено 198 кубометров воды», - сообщили в МЧС.

С начала августа на территории Западно-Казахстанской области наблюдается жара до +41, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, от этого участили случаи природных пожаров.

Отмечается, что жертв и пострадавших нет, а причины, виновные лица и материальный ущерб устанавливаются.

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