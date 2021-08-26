Близ аэропорта Кабула произошел взрыв

В четверг, 26 августа, вблизи аэропорта Кабула прогремел взрыв, также сообщается о как минимум еще одном взрыве у отеля Baron. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь Пентагона Джон Кёрби в Twitter.

«Мы можем подтвердить, что взрыв у Abbey Gate (аэропорт Кабула – V) был результатом сложной атаки, которая привела к многочисленным жертвам среди американских и гражданских лиц. Мы также можем подтвердить по крайней мере еще один взрыв в отеле Baron или рядом с ним, недалеко от Abbey Gate. Мы продолжим сообщать дополнительную информацию», – сообщил Кёрби.

Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на СNN, первый взрыв произошел у одного из входов в аэропорт, где толпились люди, желающие покинуть Афганистан. По данным телеканала, взрыв совершил мужчина-смертник.

Атака произошла во время массовой эвакуации из страны, когда США и другие страны спешат эвакуировать людей в преддверии крайнего срока вывода американских войск, назначенного президентом США на 31 августа.

Как сообщает ТАСС со ссылкой международную медицинскую организацию Emergency, в их больницу после взрыва в районе аэропорта Кабула доставлены около 60 раненых. В НПО также указали, что 6 человек к моменту, когда их привезли в госпиталь, были уже мертвы.