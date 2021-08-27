На складе воинской части в Жамбылской области находились боеприпасы, вывезенные из Арыси – Минобороны

На складе воинской части в Жамбылской области находились боеприпасы, ранее вывезенные из Арыси, заявили в пятницу в пресс-службе министерства обороны.

«После ликвидации последствий пожара в Арыси на данный склад была вывезена часть инженерных боеприпасов. Эти боеприпасы предназначены для локальных подрывов и не оснащены снарядами дальнего действия», - сообщили в ведомстве.

Здесь отметили, что «динамика пожара» характерна для возгорания инженерных боеприпасов. А пожар на складе «может быть вызван сгоранием хранящегося там тротила».

«Трассирующие следы в небе могут быть обусловлены возгоранием хранящихся на складе сигнальных патронов», - считают в Минобороны.

В пресс-службе также сообщили, что в Жамбылскую область прилетели министр обороны Нурлан Ермекбаев, министр по ЧС Юрий Ильин и специально созданная комиссия. Они выехали к месту происшествия.